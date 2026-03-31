EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag bei 53,75 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,860 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.03.2026 111,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,82 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,29 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 115,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at