AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition
|
31.03.2026 10:03:49
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag bei 53,75 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,860 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.03.2026 111,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,82 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,29 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 115,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|20.03.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|12.03.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|12.03.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|12.03.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|60,66
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.