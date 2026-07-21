AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Profitabler AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? 21.07.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 58,04 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,229 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 71,18 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 226,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,64 Prozent erhöht.

Der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Wert an der Börse wurde auf 138,70 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

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