AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance
|
14.04.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 180,505 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.04.2026 11 527,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,86 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,27 Prozent angewachsen.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 125,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!