AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance 14.04.2026 10:03:52

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 180,505 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.04.2026 11 527,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,86 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,27 Prozent angewachsen.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 125,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance Bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

07.04.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
31.03.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
24.03.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
17.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
10.03.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
03.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
24.02.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
17.02.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)