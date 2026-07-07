AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Rentable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition?
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07.07.2026 10:03:50
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,72 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170,300 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 69,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 829,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,29 Prozent gesteigert.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 141,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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