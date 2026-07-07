EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) gewesen.

Vor 1 Jahr wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,72 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170,300 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 69,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 829,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,29 Prozent gesteigert.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 141,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at