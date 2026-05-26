AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition?
|
26.05.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen an der Börse EBR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag 62,12 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 160,979 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 635,54 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 25.05.2026 auf 72,28 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,36 Prozent angewachsen.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 140,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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