AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage im Blick
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27.10.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 52,86 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hat, hat nun 1,892 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,24 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 26.10.2026 auf 73,60 EUR belief. Mit einer Performance von +39,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 145,11 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|73,24
|-0,27%
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