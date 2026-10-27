AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage im Blick 27.10.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment verdienen können.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 52,86 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hat, hat nun 1,892 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,24 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 26.10.2026 auf 73,60 EUR belief. Mit einer Performance von +39,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 145,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage im Blick So viel hätten Anleger mit einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment verdienen können.

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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
08.10.26 AB InBev Buy UBS AG
08.10.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 73,24 -0,27% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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