EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EBR Handel mit dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier statt. Diesen Tag beendeten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile bei 50,72 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investierten, hätten nun 1,972 Anteile im Besitz. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere wären am 16.02.2026 132,49 EUR wert, da der Schlussstand 67,20 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 32,49 Prozent.
Der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Wert an der Börse wurde auf 132,03 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
