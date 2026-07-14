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AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Lukrativer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? 14.07.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,932 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 69,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,57 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 34,57 Prozent.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) war somit zuletzt am Markt 135,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

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