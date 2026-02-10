EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

Lohnender AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? 10.02.2026 10:04:07

Heute vor 10 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag bei 104,00 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investierten, hätten nun 96,154 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 09.02.2026 6 121,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,66 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 38,79 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 125,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

