EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Profitable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition? 10.03.2026 10:03:35

Bei einem frühen Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 103,85 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,963 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 62,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,26 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,74 Prozent.

Am Markt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jüngst 122,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

