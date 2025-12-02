AB InBev Aktie

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

Hochrechnung 02.12.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Anlegern gebracht.

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 174,978 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2025 9 396,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,70 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 6,04 Prozent.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

