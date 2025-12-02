AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Hochrechnung
|
02.12.2025 10:03:57
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 174,978 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2025 9 396,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,70 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 6,04 Prozent.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images