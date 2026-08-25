AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Lohnender AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg?
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25.08.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen via Börse EBR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 111,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,894 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 68,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,34 EUR wert. Mit einer Performance von -38,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 132,41 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,50
|0,33%