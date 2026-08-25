AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Lohnender AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? 25.08.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen via Börse EBR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 111,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,894 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 68,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,34 EUR wert. Mit einer Performance von -38,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 132,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet

Lohnender AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? Investoren, die vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,50 0,33% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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