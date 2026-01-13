AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
13.01.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,35 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investierten, hätten nun 9,145 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 521,99 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 12.01.2026 auf 57,08 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,80 Prozent eingebüßt.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) war somit zuletzt am Markt 110,44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
