Hochrechnung 13.01.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,35 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investierten, hätten nun 9,145 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 521,99 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 12.01.2026 auf 57,08 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,80 Prozent eingebüßt.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) war somit zuletzt am Markt 110,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

