EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,60 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,572 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 58,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,08 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 92,08 EUR, was einer negativen Performance von 7,92 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich jüngst auf 116,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at