EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Adyen BV Parts Sociales eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adyen BV Parts Sociales-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 546,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,829 Anteilen. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Papiere wären am 10.08.2023 2 921,33 EUR wert, da der Schlussstand 1 596,80 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 192,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adyen BV Parts Sociales eine Marktkapitalisierung von 48,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at