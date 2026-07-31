EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Adyen BV Parts Sociales-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 1 689,80 EUR. Bei einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,059 Adyen BV Parts Sociales-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 885,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,38 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 47,62 Prozent.

Der Adyen BV Parts Sociales-Wert an der Börse wurde auf 27,91 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at