WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

Adyen BV Parts Sociales-Investment 20.02.2026 10:04:15

EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit Adyen BV Parts Sociales-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Adyen BV Parts Sociales-Aktie 2 211,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, befänden sich nun 0,452 Adyen BV Parts Sociales-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 451,24 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Papiers am 19.02.2026 auf 997,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,88 Prozent.

Alle Adyen BV Parts Sociales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

