EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Adyen BV Parts Sociales-Aktie via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an diesem Tag 1 542,40 EUR wert. Bei einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,483 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Adyen BV Parts Sociales-Papiers auf 795,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 156,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,43 Prozent verringert.

Alle Adyen BV Parts Sociales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at