EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adyen BV Parts Sociales-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adyen BV Parts Sociales-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Adyen BV Parts Sociales-Aktie letztlich bei 1 913,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, befänden sich nun 5,227 Adyen BV Parts Sociales-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 524,83 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Papiers am 19.03.2026 auf 865,60 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 54,75 Prozent.

Der Adyen BV Parts Sociales-Wert an der Börse wurde auf 27,30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at