Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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Adyen BV Parts Sociales-Investmentbeispiel 15.05.2026 10:03:59

EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 701,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Adyen BV Parts Sociales-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,588 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 898,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 527,86 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47,21 Prozent.

Adyen BV Parts Sociales erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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