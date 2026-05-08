Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Adyen BV Parts Sociales-Performance
|
08.05.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1 443,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,069 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,72 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 07.05.2026 auf 948,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,28 Prozent verringert.
Der Marktwert von Adyen BV Parts Sociales betrug jüngst 30,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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