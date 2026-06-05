Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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Adyen BV Parts Sociales-Investment im Blick 05.06.2026 10:03:53

EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse EAM Handel mit Adyen BV Parts Sociales-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Adyen BV Parts Sociales-Papier an diesem Tag bei 1 580,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,633 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 897,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 567,65 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,24 Prozent abgenommen.

Adyen BV Parts Sociales markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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04.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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