Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Adyen BV Parts Sociales-Investment im Blick
|
05.06.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse EAM Handel mit Adyen BV Parts Sociales-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Adyen BV Parts Sociales-Papier an diesem Tag bei 1 580,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,633 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 897,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 567,65 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,24 Prozent abgenommen.
Adyen BV Parts Sociales markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|903,60
|0,00%