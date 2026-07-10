EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Adyen BV Parts Sociales-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Adyen BV Parts Sociales-Anteile 2 118,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,047 Anteilen. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Aktien wären am 09.07.2026 39,39 EUR wert, da der Schlussstand 834,50 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 60,61 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Adyen BV Parts Sociales eine Börsenbewertung in Höhe von 26,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at