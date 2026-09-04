EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.09.2021 wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2 670,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Adyen BV Parts Sociales-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,745 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 906,37 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 03.09.2026 auf 1 043,00 EUR belief. Mit einer Performance von -60,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Adyen BV Parts Sociales war somit zuletzt am Markt 32,91 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at