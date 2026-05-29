Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Lohnendes Adyen BV Parts Sociales-Investment?
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29.05.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 680,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,060 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Anteile wären am 28.05.2026 55,20 EUR wert, da der Schlussstand 927,40 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 30,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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