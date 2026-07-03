Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Adyen BV Parts Sociales-Anlage
|
03.07.2026 10:04:07
EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Adyen BV Parts Sociales-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Adyen BV Parts Sociales-Aktie bei 1 576,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,344 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 855,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 423,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,76 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 26,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!