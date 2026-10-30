Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Adyen BV Parts Sociales-Anlage im Blick
|
30.10.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adyen BV Parts Sociales-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2 610,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,383 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 312,55 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Papiers am 29.10.2026 auf 815,90 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 68,75 Prozent.
Adyen BV Parts Sociales markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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