Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

Frühes Investment 06.02.2026 10:04:18

EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen Adyen BV Parts Sociales-Anteile an diesem Tag bei 1 585,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, befänden sich nun 6,308 Adyen BV Parts Sociales-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 217,11 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 05.02.2026 auf 1 144,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,83 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Adyen BV Parts Sociales eine Börsenbewertung in Höhe von 36,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
20.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
