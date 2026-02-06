Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Frühes Investment
|
06.02.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen Adyen BV Parts Sociales-Anteile an diesem Tag bei 1 585,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, befänden sich nun 6,308 Adyen BV Parts Sociales-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 217,11 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 05.02.2026 auf 1 144,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,83 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Adyen BV Parts Sociales eine Börsenbewertung in Höhe von 36,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|06.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 142,80
|0,25%
