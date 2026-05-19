EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Hätte sich eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr rentiert?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 37,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 267,881 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 37,63 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 080,36 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,80 Prozent zugenommen.

Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 32,31 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at