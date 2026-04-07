EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,17 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 413,736 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 265,20 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 02.04.2026 auf 41,73 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 72,65 Prozent.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich jüngst auf 35,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at