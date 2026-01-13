Ahold Delhaize Aktie

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag bei 24,28 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 411,862 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 863,26 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 12.01.2026 auf 33,66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,63 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ahold Delhaize (Ahold) einen Börsenwert von 29,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

