EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment verdienen können.

Am 02.06.2021 wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,69 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,221 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie auf 35,66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 505,59 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 50,56 Prozent gleich.

Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 31,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at