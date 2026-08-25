EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Einstiegs gewesen.

Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,69 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,855 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 093,76 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 24.08.2026 auf 31,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,38 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 26,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at