EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag bei 33,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 294,638 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 153,80 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 23.02.2026 auf 41,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,54 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Ahold Delhaize (Ahold) eine Marktkapitalisierung von 35,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
