EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ahold Delhaize (Ahold) eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie gebracht.

Am 25.07.2020 wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile bei 25,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 400,000 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2023 12 584,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,46 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,84 Prozent.

Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 30,01 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at