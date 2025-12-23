EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,764 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 34,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,32 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 30,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at