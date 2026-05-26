EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit dem Ahold Delhaize (Ahold)-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,287 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,36 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20,36 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Ahold Delhaize (Ahold) betrug jüngst 32,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at