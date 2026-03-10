EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,06 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 43,365 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (41,07 EUR), wäre die Investition nun 1 781,01 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,10 Prozent gesteigert.

Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 35,42 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at