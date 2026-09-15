Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Lohnende Ahold Delhaize (Ahold)-Investition?
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15.09.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,347 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 31,79 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 091,88 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,19 Prozent angezogen.
Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 26,64 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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