Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Profitabler Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg?
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28.04.2026 10:03:39
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit dem Ahold Delhaize (Ahold)-Papier statt. Der Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers betrug an diesem Tag 31,22 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 320,307 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 074,95 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 27.04.2026 auf 40,82 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,75 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 35,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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