EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.08.2025 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag bei 34,91 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 286,451 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 464,34 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 10.08.2026 auf 33,04 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,36 Prozent weniger wert.

Alle Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at