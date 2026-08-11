Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage 11.08.2026 10:04:10

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr bedeutet

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.08.2025 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag bei 34,91 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 286,451 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 464,34 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 10.08.2026 auf 33,04 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,36 Prozent weniger wert.

Alle Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Nachrichten

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Analysen
07.08.26 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
06.08.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
06.08.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 32,26 -2,51% Ahold Delhaize (Ahold)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen