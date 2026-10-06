Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Lohnende Ahold Delhaize (Ahold)-Investition?
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06.10.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile betrug an diesem Tag 34,73 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,794 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 31,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 905,85 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,42 Prozent verkleinert.
Am Markt war Ahold Delhaize (Ahold) jüngst 27,02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com