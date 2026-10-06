Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Ahold Delhaize (Ahold)-Investition? 06.10.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr bedeutet

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile betrug an diesem Tag 34,73 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,794 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 31,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 905,85 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,42 Prozent verkleinert.

Am Markt war Ahold Delhaize (Ahold) jüngst 27,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Nachrichten