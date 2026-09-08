Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Lukrative Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage?
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08.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,60 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,890 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,88 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 07.09.2026 auf 31,10 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 10,12 Prozent.
Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich jüngst auf 27,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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