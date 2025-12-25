EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Air Liquide eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Air Liquide-Papier an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Air Liquide-Papier bei 69,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,453 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 312,84 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Papiers am 24.12.2025 auf 160,02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 131,28 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Air Liquide belief sich zuletzt auf 92,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at