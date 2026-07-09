Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Air Liquide-Anlage im Blick
|
09.07.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 09.07.2016 wurde die Air Liquide-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Air Liquide-Anteile 54,35 EUR wert. Bei einem Air Liquide-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,399 Air Liquide-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.07.2026 3 195,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 173,68 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 219,55 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Air Liquide einen Börsenwert von 113,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com