EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Air Liquide-Papier statt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Aktie betrug an diesem Tag 111,34 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hat, hat nun 0,898 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 155,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 173,28 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,62 Prozent.

Der Börsenwert von Air Liquide belief sich zuletzt auf 110,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at