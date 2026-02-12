EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Air Liquide-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Air Liquide-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Air Liquide-Aktie bei 111,49 EUR. Bei einem Air Liquide-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,970 Air Liquide-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 167,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 506,00 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,60 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide belief sich zuletzt auf 97,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at