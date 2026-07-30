EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Air Liquide-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Air Liquide-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110,13 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hat, hat nun 9,080 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 557,10 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 29.07.2026 auf 171,48 EUR belief. Mit einer Performance von +55,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Air Liquide zuletzt 110,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at