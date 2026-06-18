Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Lohnender Air Liquide-Einstieg?
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18.06.2026 10:04:37
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
Das Air Liquide-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Air Liquide-Anteile an diesem Tag bei 164,67 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,073 Air Liquide-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.06.2026 auf 166,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 013,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,35 Prozent gesteigert.
Air Liquide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 106,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com