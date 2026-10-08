Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Lukrativer Air Liquide-Einstieg? 08.10.2026 10:03:23

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Air Liquide eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Air Liquide-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 154,36 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 64,782 Air Liquide-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 923,56 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 07.10.2026 auf 168,62 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,24 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Air Liquide einen Börsenwert von 107,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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